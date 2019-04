FlixBus a Genova, dopo Orio al Serio e Linate, partono i collegamenti anche con Milano Malpensa

Genova. In seguito al successo riscosso sui collegamenti tra il capoluogo ligure e gli aeroporti di Orio al Serio e Linate, FlixBus inaugura oggi connessioni dirette da Genova anche verso Milano Malpensa: il leader europeo dei viaggi in autobus ultima così l’opera di collegamento della Superba con i principali hub aeroportuali in nord Italia.

I Genovesi in partenza dagli scali lombardi potranno così usufruire di un servizio economico ed efficiente di mobilità integrata, e raggiungere il terminal comodamente e senza stress.

Fino a sei corse al giorno per Orio e Linate per un ambiente più pulito e passeggeri più rilassati

Contemporaneamente al lancio delle corse per Malpensa, FlixBus potenzia la frequenza sulle rotte per Milano Linate e Orio al Serio, portando a sei il numero dei collegamenti giornalieri con i due aeroporti. Questo investimento sulle connessioni tra Genova e i principali scali aeroportuali del nord riflette, fra le altre cose, la volontà dell’operatore di incetivare forme di mobilità integrata e intermodale in cui l’unione di più mezzi collettivi (quali, appunto, autobus+aereo) si sostituisca all’auto privata, con ricadute positive per l’ambiente, oltre che sulla tranquillità dei passeggeri stessi.

Nell’ambito di una generale espansione della propria rete, FlixBus potenzia inoltre i collegamenti con molte delle principali destinazioni italiane ed estere già raggiungibili da Genova: in Italia, la frequenza sulle tratte per Milano raggiunge le 13 corse al giorno, mentre verso Roma, Firenze e Napoli si viaggia fino a 10, 9 e 5 volte al giorno rispettivamente. Tra le destinazioni estere, Marsiglia si raggiunge fino a 7 volte al giorno, mentre per Cannes e Barcellona sono attualmente operative fino a 5 e 3 corse giornaliere rispettivamente. Tra le nuove mete estere collegate con Genova, si segnalano invece Lubiana, Zagabria e Budapest.