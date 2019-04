Finale di Coppa Liguria 1^ Categoria, Pontelungo-Caperanese: la cronaca diretta

Genova.Va questa sera in scena la finale della Coppa Liguria 1^ Categoria. Gara secca. A contendersi il trofeo Pontelungo e Caperanese.

Gli albenganesi hanno eliminato in semifinale la Campese (and. 2-0, rit. 3-0) e sono terzi nel girone A. I chiavaresi si sono invece qualificati ribaltando il risultato contro l’Anpi Casassa (and. 3-1, rit. 0-4) e occupano lau quarta posizione nel girone C. Fischio d’inizio ore 20.45, al San Carlo di Voltri.

Tabellino:

Pontelungo-Caperanese 0-0

Pontelungo: Mirko Ferrari, Michael Ferrari, Enrico, Prudente, Alizeri, Canetto, Caneva, Badoino, Tucci, Dushi, Giampà

A disp.: Serventi, Bonadonna, Paradisi, Ancona, Tesoro, Interguglielmi, Andreis, Jesia, Montina. All. Zanardini

Caperanese: Perazzo, Spalletta, Mangini, Sambuceti, Rolandelli, A. Cogozzo, Traversaro, Assalino, Levaggi, Picasso, Loero

A disp.: Gaccioli, Y. Cogozzo, Cuzzilla, Perucchio, Tarozzi, Delle Donne, Sanguineti, Musico, Cacciapuoti. All. Muzio

Arbitro: Rinaldi (Novi Ligure)

Note:

Cronaca diretta: