Fiera Primavera, 50^edizione al giro di boa. Da venerdì a domenica sfilata di campioni

Genova. Superato il giro di boa, la 50^ Fiera Primavera si appresta a fare il pieno di campioni a partire da venerdì 5 aprile. In una giornata dedicata interamente alle esibizioni di Genova Fuoristrada dal 1972 nell’Europam Offroad Area irrompono dalle 18 in poi i piloti di mototrial e bike trial del Motoclub Mongiardino Filippo Locca e Diego Donadonibus.

Due assi che, nelle rispettive specialità, incanteranno il pubblico con le loro evoluzioni, frutto di lunghi allenamenti e di grande talento. Locca, vincitore nel 2013 nella categoria TR2, corre oggi nel campionato maggiore per Beta con il team Loccamiglio. Donadonibus, genovese, ha sulle spalle oltre quindici anni di esperienza nel mondo della mtb a 360 gradi.

Tecniche di guida apprese negli anni di gare di biketrial unite alle competizioni downhill e contest di dirtjump e slopestyle lo portano a uno stile di guida unico con la capacita’ di affrontare qualsiasi tipo di ostacolo. Per tutto il finesettimana nell’area si alterrneranno poi show di fuoristrada, aperti al pubblico più curioso, prove di minicross e lezioni di educazione stradale per i più piccini. Sabato irruzione in pista degli spericolati atleti del parkour, tra salti e atterraggi da brivido.

Nella spettacolare pista di kart allestita da PGK Design sotto la tensostruttura, prosegue l’attività per adulti, bambini e disabili. I mezzi in affitto sono i più affidabili e attuali presenti sul mercato e consentono un utilizzo in condizioni di massima sicurezza. A emozionare il pubblico ci penseranno venerdì il due volte campione italiano e campione europeo Paolo Gagliardini, sabato e domenica Gianluca Antonini, già campione italiano.

Fiera Primavera, con le sue complessive quattrocento presenze espositive, presenta una scelta vastissima di prodotti e servizi – beni durevoli e prodotti artigianali di qualità, occasioni e offerte di ogni tipo. Settori portanti di Fiera Primavera sono “Pianeta Casa”, “Outdoor” e “Orto e Giardino”, il gettonatissimo spazio shopping, l’area motori il villaggio e gli spazi dedicati alla gastronomia.

Orari di apertura, linee bus e parcheggi

L’ingresso a Fiera Primavera è gratuito e l’orario di apertura è extralarge: da lunedì a venerdì dalle 15:30 alle 22:00, sabato 6 aprile dalle 11:00 alle 23:00, domenica 7 aprile dalle 11 alle 21:00. Info: www.primavera-online.it

Per raggiungere il quartiere fieristico si consiglia di utilizzare i mezzi pubblici. AMT ha attivato una linea speciale tra Brignole e piazzale Kennedy, il collegamento è in servizio tutti i giorni in concomitanza con gli orari di apertura della manifestazione. Altri collegamenti disponibili sono il 31 (stazione Brignole – Gaslini), scendendo alla fermata di corso Marconi all’altezza della Fiera e, con un breve percorso a piedi, il 13 (Prato – Caricamento, scendendo in corso Saffi) e il 20 (piazza Vittorio Veneto – via Rimassa) scendendo al capolinea di via Rimassa.

I parcheggi auto all’interno e nel piazzale esterno al quartiere fieristico costano 5 Euro senza limiti di orario giornaliero; anche nel prossimo finesettimana parte di corso Italia sarà adibito a parcheggio al costo forfettario di 5 Euro dalle 11 alle 19.