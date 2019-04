Festa della polizia, domani al Ducale la cerimonia per il 167° anniversario

Genova. La Polizia di Stato celebra domani il 167° anniversario dalla fondazione: il 10 aprile ricorre infatti la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 121 del 1981 che ha delineato l’organizzazione ed i compiti della Polizia di Stato.

Inoltre, quest’anno ricorre il centesimo anniversario dell’aquila, emblema della Polizia di Stato, che accompagna l’istituzione sin dal 1919.

La cerimonia genovese sarà anche il momento per ricordare il tragico evento del crollo del Ponte Morandi. Sarà il prestigioso salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, simbolo della città e del suo enorme patrimonio storico, ad ospitare la cerimonia, con inizio alle ore 11.00, alla presenza del Cardinal Angelo Bagnasco, del Prefetto di Genova Fiamma Spena e delle massime Autorità cittadine civili e militari.

In Piazza De Ferrari, oltre al consueto schieramento di un picchetto d’onore, sarà presente una rappresentanza di operatori e mezzi della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato e verranno altresì allestiti, a cura della Sezione Polizia Stradale e del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, laboratori interattivi, al fine di coinvolgere la cittadinanza ed in particolare i giovani, in un percorso di educazione alla legalità.

Durante la cerimonia, dopo l’intervento del Questore della Provincia Vincenzo Ciarambino, verranno consegnate le onorificenze e le ricompense ai poliziotti che si sono distinti nell’assolvimento del loro dovere.