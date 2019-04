Genova. Consueto show di Massimo Ferrero in zona mista al termine del derby vinto dalla Sampdoria per 2-0. Il presidente blucerchiato passa avanti e indietro, gridando improperi sul fatto che fosse il suo ultimo derby.

“Ultimo derby? Se devono attaccà al ca..o”. Picchia con le mani sul bancone e si ferma ai microfoni di Sky: “Sei derby vinti, tre pareggiati e uno l’abbiamo perso perché il noviziato si paga. Questa è l’era Ferrero. Ultimo? È un cantante”.

Sulla possibilità della vendita non smentisce però: “Io non dico niente, chi vivrà vedrà. Le chiacchiere le lascio a voi. Non dite ai tifosi che alzo il prezzo: io non alzo niente, dare moneta vedere cammello. Ma dire che è l’ultimo derby, se devono attaccà… Così la finimo qua”.

Andandosene manda tutti a quel paese e compie un gesto poco elegante toccandosi le parti basse.