Fave, salame, ravioli e focaccette: feste e sagre del primo maggio a Genova

Genova. La festa dei lavoratori è tradizionalmente votata a pie Nicola sui prati o a grigliate con gli amici. Per chi non si fosse organizzato invece vediamo gli appuntamenti principali in provincia di Genova.

Partiamo da Sant’Olcese dove come ogni anno a Villa Serra di Comago torna l’appuntamento con la festa dei lavoratori grazie all’Associazione di Volontariato Amici di Villa Serra. Apertura stand gastronomici a partire dalle 12: con focaccette, fave, salame di Sant’Olcese, formaggi freschi e grigliate miste.

Sempre nel Comune di Sant’Olcese a Ciaé torna la Festa Ruspante incentrata sui prodotti locali gustosi e sostenibili, con stoviglie biodegradabili e raccolta differenziata.

A Calcinara di Uscio, invece appuntamento con la Festa Campestre . l’evento organizzato dalla Società Arci Calcinara nel bosco di Cian Crosu. Stand gastronomico e apertura del bar dalle 12. Le specialità sono fave, salame, formaggio, asado, pollo alla piastra e salsicce.

A Sant’Antonino, picca frazione sopra Staglieno gli abitanti del paese offrono una giornata a base di fave, salame e pecorino sardo: le fave, seminate e raccolte freschissime dagli stessi abitanti della piccola frazione, saranno offerte all’aperto dentro il parco attrezzato, sotto gli ulivi e con vista sul mare.

Ci sarò la possibilità di partecipare alla Gara di Petanque con premi per i vincitori.

Da non perdere a Capreno di Sori la Sagra dei ravioli e delle Focacette . L’ apertura degli stand è a partire dalle 12.