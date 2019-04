Fasciatoi Sundvik Ikea: bambini a rischio caduta se non si fissa la ribalta

Genova. A titolo precauzionale, Ikea sta avviando un’operazione di comunicazione relativa all’utilizzo dei fasciatoi Sundvik, dopo avere ricevuto tre segnalazioni di episodi in cui la ribalta si è staccata e i bambini sono caduti dal fasciatoio.

Tutti i clienti in possesso di un fasciatoio/cassettiera Sundvik sono pregati di utilizzare il componente di sicurezza incluso per fissare la ribalta. Ikea ha constatato che i clienti tendono a usare questo prodotto sia come fasciatoio pieghevole sia come cassettiera senza utilizzare il componente di sicurezza incluso.

Il prodotto è innanzitutto un fasciatoio per bambini piccoli. Successivamente, può essere utilizzato come mobile cassettiera. Aprendo e chiudendo la ribalta tutti i giorni, c’è il rischio che questa si stacchi e cada. I clienti che non hanno il componente di sicurezza sono pregati di rivolgersi a Ikea, che fornirà loro un esemplare gratuito. Non è necessario esibire alcuno scontrino.

Lo ha segnalato l’azienda sul proprio sito internet in un comunicato stampa, sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che avvisa i clienti del pericolo. Ikea si scusa per gli eventuali disagi e mette a disposizione il numero gratuito 800 924646, dalle 9 alle 20, da lunedì a sabato.