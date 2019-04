Far west sopraelevata, arriva anche l’autotreno. Le segnalazioni di tir sono all’ordine del giorno

Genova. Il lungo, il corto e quello doppio. La viabilità sulla strada sopraelevata Aldo Moro non si fa mancare nulla: anche oggi, dopo le numerose segnalazioni dei giorni e delle settimane scorse, sono diversi i tir che gli automobilisti hanno incrociato sul loro percorso.

E tra loro anche un autotreno, immortalato mentre corre sereno in direzione levante, probabilmente entrato sulla Aldo Moro direttamente dallo svincolo autostradale. Ma non è l’unico, qualche minuto prima in direzione ponente, un altro bestione si mescolava tra auto e moto.

Sembra quindi sempre più urgente correre ai ripari: se in via di Francia è stato riposizionato il dissuasore mobile divelto tempo fa proprio da un grosso camion, il resto dei lavori è ancora fermo. “Aster – ha fatto sapere ieri il vice sindaco Stefano Balleari – ha garantito che entro la fine del mese posizionerà i limitatori in via cantore, via d’Annunzio e sull’elicoidale. Subito dopo saranno posizionati alla Foce e all’ingresso dall’autostrada”.

Nell’attesa si accettano scommesse su quale nuovo “esemplare” correrà pericolosamente sulla sopraelevata, arricchendo in questo modo la “collezione” dei transiti proibiti e impuniti.