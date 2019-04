Famiglia si perde sul monte Ramaceto, soccorsi con l’elicottero dai vigili del fuoco

Lorsica. Erano usciti per un’escursione con il figlio di 10 mesi, ma quando si sono resi conto che non erano più in grado di rientrare autonomamente, sono andati nel panico e hanno chiamato i soccorsi.

Una famiglia, che si era smarrita sul monte Ramaceto, è stata salvata dall’intervento del’elicottero dei vigili del fuoco.

Presente anche una squadra di soccorritori appiedata, ma la zona non era così facilmente raggiungibile in breve tempo.