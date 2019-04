Eurocities Environment Forum, a Genova si parla di ambiente, efficenza energetica e resilienza

Genova. Si svolgerà dal 3 al 5 aprile a Genova, presso Palazzo della Meridiana, uno degli appuntamenti annuali che riunisce i Sindaci delle principali città europee. Quest’anno il protagonista sarà l’ambiente.

L’iniziativa è arrivata a riunire oltre 8.800 enti locali e regionali in 57 paesi, attingendo ai punti di forza di un movimento mondiale multi-stakeholder e al supporto tecnico e metodologico offerto dagli uffici dedicati. A Genova si parlerà, in particolare, di “resilience”, “air quality, climate change & energy efficiency”, “water”, “waste” e “green areas & biodiversity”.

Anche se la partecipazione al forum è riservata agli addetti ai lavori, per coinvolgere e rendere partecipi i cittadini in una tematica cruciale per il futuro, il Comune di Genova e l’Associazione Genova Smart City organizzano, il 3 aprile pomeriggio a Palazzo Tursi, una conferenza aperta al pubblico: la Genova Environment Conference, una finestra sul mondo di Eurocities in cui verranno trattati i temi della tre giorni e i progetti in ambito ambientale che l’amministrazione e le aziende leader del territorio stanno portando avanti.

A seguire, sempre nel Salone di Rappresentanza, si terrà la Cerimonia di firma del Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci). Con questo patto 11 città si impegnano a ridurre di almeno il 40% le emissioni di gas serra entro il 2030, e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, in linea con gli obiettivi di policy prefissati dall’UE. Il Covenant of Mayors o Patto dei Sindaci è stato promosso nel 2008 in Europa con l’ambizione di riunire i governi locali volontariamente impegnati a raggiungere e a superare gli obiettivi climatici ed energetici proposti dall’UE.

“Impegnandosi in azioni concrete sul cambiamento climatico, le città stanno dimostrando che il livello locale può guidare le scelte di governance multilivello” – dichiara Anna Lisa Boni, Segretario Generale di EUROCITIES –. Conosciamo il valore, per la qualità della vita per i nostri cittadini, di avere aria più pulita, automobili meno inquinanti e minori sprechi. Basta guardare il supporto in rapida crescita per le marce in favore del clima e il desiderio delle persone di spazi più puliti e più verdi. Ora abbiamo bisogno di leader nazionali ed europei per riconoscere questo e intensificare i loro impegni a lungo termine verso un Europa a impatto climatico zero entro il 2050″

Eurocities è un’organizzazione fondata nel 1986 dai Sindaci di sei grandi città europee (Barcellona, Birmingham, Francoforte, Lione, Milano e Rotterdam). Il network si occupa di portare all’attenzione dell’Unione Europea le necessità delle città in ambito economico, politico, sociale e culturale.

Ogni anno, grazie ad Eurocities, le città lavorano insieme, condividendo con i loro partner best practies e competenze, al fine di individuare le modalità più pratiche ed innovative per far rientrare nei processi decisionali locali e di pianificazione urbana lo sviluppo ambientale e sostenibile delle città.