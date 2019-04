Esodo di Pasqua, code in autostrada attorno a Genova

Genova. Come si poteva immaginare, traffico in intensificazione sulle autostrade attorno a Genova.

Il monitoraggio del traffico a cura di Autostrade per l’Italia registra una coda tra Busalla e il bivio A7/A12 in direzione Genova per traffico intenso.

Coda anche sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Genova tra Pegli e il casello di Aeroporto per traffico intenso. Sull’Aurelia consueti forti rallentamenti in via Puccini a Sestri Ponente.