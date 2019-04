Escursionista in difficoltà, recuperato a S. Fruttuoso

Camogli. È stato necessario l’intervento di un mezzo navale dei vigili del fuoco per soccorrere un escursionista che, questo pomeriggio, si è trovato in difficoltà nella zona di San Fruttuoso.

L’uomo, che non riusciva più a fare rientro per problemi fisici ha lanciato l’allarme alla centrale operativa che ha inviato la motonave di servizio a Calata Gadda e ha allertato una squadra del soccorso alpino, che lo ha raggiunto via terra.

Il battello, a Camogli ha imbarcata la squadra di Rapallo e l’ha condotta a San Fruttuoso. Lì i vigili del fuoco hanno recuperato il ferito, che era in compagnia di un amico e gli operatori del soccorso alpino che era giunto via terra. Tutti sono stati condotti al porto di Camogli.