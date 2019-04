Elezioni europee, Toti: “Chi fa parlamentare dovrebbe aver fatto amministratore locale”

Genova. “Per fare il parlamentare dovrebbe essere obbligatorio aver fatto almeno l’amministratore locale: sindaco o assessore o consigliere. Meglio se di un piccolo comune, il consigliere di un municipio di una città, l’ amministratore di una Regione. Ed essersi presentato in una lista dove i cittadini possono scegliere con la loro preferenza e non liste bloccate dai partiti”.

Lo scrive Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, sul suo profilo Facebook.

“Almeno così, chi va in Parlamento, arrivando dal territorio e non da scelte fatte in una stanza, saprebbe quali pratiche servono per aggiustare una strada, saprebbero fare i conti con bilanci sempre più magri, saprebbero gli effetti che i tagli hanno sulla vita delle persone. Credo che sarebbe una seria e utile riforma della politica” dice Toti.