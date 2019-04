Efficientamento energetico e messa in sicurezza edifici pubblici, per Genova 210 mila euro

Genova. Con il decreto crescita e grazie alla cosiddetta “norma Fraccaro”, che prende il nome dal ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta che l’ha proposta, i 50 Comuni della Città Metropolitana di Genova potranno disporre di fondi straordinari per un totale di 3 milioni e 990 mila euro. Lo comunica la deputata del Movimento 5 Stelle Leda Volpi.

Per i Comuni fino a 5000 abitanti la cifra a disposizione sarà di 50 mila euro, quelli nella fascia 5-10 mila potranno godere di 70 mila euro; i Comuni fra 10 e 20 mila abitanti avranno a disposizione 90 mila euro ciascuno, 130 mila euro per i Municipi tra 20 e 50 mila abitanti e 170 mila euro a quelli nella fascia 50-100 mila; la norma prevede inoltre 210 mila euro assegnati ai Comuni sopra i 100 mila abitanti, che in Liguria spetteranno unicamente al Capoluogo di Regione.

Le amministrazioni beneficiarie dovranno destinare il contributo all’efficientamento energetico e all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ma anche per la messa in sicurezza di scuole e altri edifici pubblici e progetti per la mobilità e lo sviluppo sostenibile.