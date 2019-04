Genova. Le fotografie del grande traghetto excelsior di GNV, che fa capolino dai cantieri Mariotti, nell’area di riparazioni navali, nel porto di Genova, iniziano a mostrare come sarà la livrea della nave di Vasco, che partirà da Genova, e a Genova farà il suo rientro dopo quelle che saranno le due storiche date live in Sardegna.

Sulle fiancate iniziano a emergere le scritte del #vasconostoplive2019 con il nome di Vasco, in giallo, a caratteri cubitali. La stessa livrea che avevamo visto nel progetto che annunciava la scelta di personalizzare una intera nave, che trasporterà tutta l’attrezzatura per montare il mega palco e che partirà dalo scalo del capoluogo ligure.

Il sito https://concertocagliarignv.it/ raccoglierà le prenotazioni per il viaggio Genova-Cagliari della nave di Vasco Rossi in vista delle due date di concerti previsti a Cagliari per il 18 e il 19 giugno. Per chi parte da Genova, quindi, ci sarà la possibilità di scegliere la formula solo andata o andata e ritorno, chi invece sarà già a Cagliari potrà prenotare solo il ritorno, con la possibilità di pernottare a bordo dopo il concerto.