Vado Ligure. Nella sfida di cartello del 27esimo turno di Eccellenza, il Vado impatta 1 a 1 contro la Genova Calcio. Ospiti in vantaggio con Dotto, a metà secondo tempo. I rossoblù agguantano il pareggio nel finale, grazie a Oubakent. Entrambe le marcature sono arrivate da due prodezze dalla lunga distanza. Da segnalare inoltre un legno per parte: D’Antoni (traversa) e Giambarresi (palo esterno su punizione).

La squadra di Tarabotto era reduce da otto vittorie consecutive, ultima delle quali (1-2 a Pietra Ligure) è valsa il sorpasso sulla Rivarolese. La formazione di Fresia, dopo la sconfitta nello scontro diretto di due domeniche fa (3-2) e quella interna col Baiardo (0-1), pareggia 2-2 con l’Alassio, rimanendo a -1. I bianco crociati – terzi prima di questa giornata -vengono scavalcati dall’Imperia (vittorioso 2-0 contro il Finale) e dalla Cairese (1-3 sul Baiardo). Restano, per dovere di cronaca, l’attacco più prolifico del torneo (52 gol) e ed erano reduci pareggio interno contro il Busalla (1-1).

Vado-Genova Calcio 1-1 (89′ Oubakent – 71′ Dotto)

Vado: Illiante, Ferrara, Dagnino, Redaelli (55′ Oubakent), Puddu, Del Nero, Capra, Marmiroli, D’Antoni, Donaggio (82′ Aurelio), Gallo

A disp.: Balbi, Cirillo, Tecchiati, Briano, Tona, Severi, Scala. All Tarabotto

Genova Calcio: Calizzano, Raso, Riggio, Giambarresi, Buono, Dotto, M. Dondero (41′ Lazzari), Massara, Camoirano (57′ Liguori), Ilardo, De Martini (79′ Costa)

A disp.: C. Dondero, Calvi, Favorito, Morabito, Vacca, Piccareta. All. Balboni

Arbitro: Zambon (Conegliano). Assistenti: Isolabella (Novi Ligure) e Verni (Genova)

Note: Giornara tiepida e soleggiata. Ammoniti: Gallo, Donaggio, Oubakent (V), Dotto, M. Dondero, Giamberrasi (G). Angoli 2-2. Recuperi 3′ e 4′. Spettatori 250 circa.

Cronaca diretta:

3′ Capra serve Gallo sulla fascia sinistra. Questi si accentra e conclude a giro, leggermente a lato.

5′ Occasione Genova Calcio. Camoirano insidia in mischia la porta avversaria. Illiante salva, quindi Puddu completa il disimpegno.

6′ Donaggio dalla destra, cross basso. Gallo stoppa e scarica all’indietro per l’accorrente Marmiroli. Tiro alto.

15′ Palla persa da Ilardo. Gallo rilancia l’azione. Capra dalla distanza, Calizzano blocca.

25′ Ammonito Dotto.

28′ Ferrara, lunga rimessa laterale in area. I giocatori rossoblù (oggi in completo bianco) protestano per un presunto fallo di mano. Sul prosieguo dell’azione Redaelli manda alto.

30′ Giallo a M. Dondero.

41′ Cambio per gli ospiti. M. Dondero è costretto a uscire causa infortunio. Al suo posto entra Lazzari.

45′ Riggio, traversone dalla sinistra. Massara raccoglie dalla parte opposta. Destro terr’aria, alto.

45′ Tre minuti di recupero.

45+1 Vado pericoloso. Capra sguizza via a tre uomini e mette al centro. Buono salva in prossimità della linea di porta.

45’+3 Fine primo tempo: Vado-Genova Calcio 0-0.

46′ Inizio secondo tempo.

52′ D’Antoni si gira spalle alla porta e conclude, Calizzano blocca in due tempi.

55′ Sostituzione nelle file vadesi. Esce Redaelli, entra Oubakent.

57′ Cambio Genova Calcio. Fuori Camoirano (acciaccato), dentro Liguori.

60′ Ammonito Gallo.

61′ Giallo a Giambarrasi, intervento in ritardo su Oubakent.

62′ Occasione Vado. Dalla seguente punizione (battuta da Gallo), Donaggio svetta tutto solo nel cuore dell’area, non trovando lo specchio.

70′ Ammonito Donaggio

71′ Gol Genova Calcio! Punizione sulla fascia destra, Puddu mette fuori. Dotto raccoglie dai venticinque metri. Rasoiata di esterno destro nell’angolino, niente da fare per Illiante. 0-1.

75′ Grossa occasione Vado. Dagnino, cross dalla sinistra. D’Antoni irrompe nell’area piccola, palla sulla traversa. A seguire viene fischiato un fallo di confusione per carica sul portiere.

79′ Terzo cambio nei genovesi. Esce De Martini, entra Costa.

82′ Seconda sostituzione dei locali. Esce Donaggio, entra Aurelio.

86′ Genova Calcio pericolosa. Punizione sulla fascia destra. Giamberrasi, sinistro a rientrare. Nessuno tocca. La palla sfila, scheggiando il palo esterno alla destra di Illiante.

89′ Gol Vado! D’Antoni per Oubakent. Questi s’incunea centralmente, lasciando partire una staffilata a mezza altezza dai trenta metri. 1-1.

89′ Il giocatore esulta togliandosi la maglia, ammonito.

90′ Quatro minuti di recupero.

90’+4 Fischio finale: Vado-Genova Calcio 1-1.