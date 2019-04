Vado Ligure. Eccellenza, 29esima giornata. Tornati a giocare dopo la pausa pasquale. Quella che alla vigilia poteva presentarsi come una partita insidiosa a si è invece rivelata una passerella della capolista. Il Vado schianta infatti 7 a 0 il malcapitato Molassana, chiudendo la disputa già nei primi minuti e congedandosi col proprio pubblico (almeno per quanto concerne la stagione regolare).

I rossoblù salgono a 60 punti, restando a +1 sulla Rivarolese (vittoriosa 1 a 0 nel derby con la Genova Calcio) a 90′ dalla fine. L’Imperia perde a Ventimiglia (1-0) e dice addio alla ambizioni promozione. Il Molassana, con 33 punti, si trova ora +2 sulla zona play-out (Alassio-Albenga 3-2). All’ultima ospiterà l’Angelo Baiardo.

Tabellino:

Vado-Molassana 7-0 (5′ Ferrara, 9′ 26′ D’Antoni, 16′ Donaggio, 44′ “Aut” Censini, 47′ Redaelli, 72′ Tona)

Vado: Illiante (49′ Balbi), Ferrara, Severi (58′ Tecchiati), Redaelli, Puddu, Del Nero, Capra (47′ Oubakent), Marmiroli, D’Antoni, Donaggio (56′ Tona), Gallo (47′ Aurelio)

A disp.: Balbi, Viganò, Aurelio, Dagnino, Scala, Tona, Oubakent, Tecchiati, Bianco. All. Tarabotto

Molassana: Gianrossi, Dav. Garibaldi, Censini, Dan. Garibaldi (64′ Alagona), Beninati, Vario, Costa, Vagge, Falsini (61′ Lizzi), Cocurullo, Minutoli

A disp.: Mangolini,, Caramello, Cuman, Giacopetti, Mancini, Repetti, Romei. All. Scala

Arbitro: Torriglia (Novi Ligure). Assistenti: Baruzzo (La Spezia) e Vella (La Spezia)

Note: Giornata soleggiata e leggermente ventosa. Ammoniti: Oubakent (V). Angoli 5-1. Spettatori 200 circa.

Cronaca diretta:

2′ Capra affonda sulla fascia sinistra. Tiro cross alto.

5′ Gol Vado! Azione manovrata palla palla a terra. Ferrara ribadisce in diagonale dal vertice sinistro dell’area piccola. 1-0.

7′ Grande occasione Vado. Gallo sguizza sulla sinistra e mette al centro. D’Antoni colpisce a botta sicura all’altezza del dischetto. La palla colpisce la traversa e rimbalza sulla riga. Daniele Garibaldi spazza via.

9′ Gol Vado! Marmiroli, destro dai venti metri. Gianrossi in un primo momento blocca, salvo poi farsi scappare la sfera dalle mani. D’Antoni appoggia in rete per il più facile dei tap-in. 2-0.

12′ Redaelli, conclusione dal limite. Gianrossi alza sopra la traversa.

16′ Gol Vado! Capra per Gallo, ancora dalla sinistra. Traversone sulla fascia opposta dove irrompe Donaggio, tutto solo sul secondo palo. 3-0.

23′ Altra occasione per i rossoblù. Gallo viene murato da Dan. Garibaldi nel cuore dell’area.

26′ Gol Vado! Donaggio crossa dalla destra, D’Antoni gira di testa sul secondo palo. Doppietta per il giovane attaccante vadese.

29′ Prova a scuotersi il Molassana. Punizione dal limite, Minutoli manda alto.

32′ Capra, destro a giro. Gianrossi vola alla sua sinistra.

34′ Altra occasione Vado. Gallo supera in velocità Davide Garibaldi e serve al centro D’Antoni. Daniele Garibaldi s’immola sventando in corner.

Dagli altri campi arriva intanto la notizia del vantaggio della Rivarolese sulla Genova Calcio.

42′ Nuovamente Gallo vicino alla quinta marcatura. Gianrossi si oppone d’istinto.

44′ Gol Vado! Censini manda nella propria porta nel tentativo di anticipare D’Antoni in scivolata. 5-0.

45′ Fine primo tempo: Vado-Molassana 5-0.

46′ Inizio secondo tempo.

47′ Gol Vado! Capra scarica per Redaelli. Esterno destro al sette. 6-0.

47′ Doppio cambio Vado. Escono Capra e Gallo, entrano Oubakent e Aurelio.

49′ Altra sostituzione della capolista. Fuori Illiante, dentro Balbi. Spazio dunque al secondo portiere.

56′ Quarto cambio per la squadra di Tarabotto. Esce Donaggio, entra Tona.

58′ Quinta e ultima sostituzione. Fuori Severi, al suo posto Tecchiati.

61′ Cambio Molassana. Esce Falsini, entra Lizzi.

64′ Prosegue la girandola dei cambi. Alagona rivela Daniele Garibaldi.

65′ Oubakent, staffilata leggermente alta.

67′ Oubakent prova a sorprendere Gianrossi da fondo campo. La palla, che attraversa la linea di porta, era però uscita anzitempo.

71′ Ennesima opportunità Vado. Redaelli lancia D’Antoni, questi finta su Davide Garibaldi e si presenta tu per tu con Gianrossi. L’estremo difensore genovese, ex Albissola, salva di piede.

72′ Gol Vado! Tona riceve al centro dell’area, dribbla due difensori e incrocia rasoterra. 7-0.

80′ Costa, sinistro dai venti metri. Balbi respinge centralmente, Lizzi sottomisura manda a lato.

83′ Ammonito Oubakent.

90′ Due minuti di recupero.

90’+2 Fischio finale: Vado-Molassana 7-0.