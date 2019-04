E’ l’acciaio il materiale più riciclato al mondo

Sapevi che l’acciaio, il “metallo” più utilizzato nel mondo, è una lega? Cioè una miscela formata da molto ferro, poco carbonio e una serie di altri metalli. Si tratta del materiale più riciclato al mondo: con i rottami si produce acciaio per veicoli, elettrodomestici, rotaie, tondini per l’edilizia, travi per ponti.

A Genova sono disponibili quasi 5.000 contenitori stradali gialli per la raccolta degli imballaggi metallici (in acciaio e alluminio), così come degli imballaggi in plastica. Amiu lavora plastica e metalli della raccolta differenziata nella propria piattaforma di Bolzaneto, in via Sardorella, dove plastica, acciaio e alluminio vengono separati. Per l’acciaio, il materiale raccolto è inviato al Consorzio Ricrea (per maggiori info: www.consorzioricrea.org) o direttamente agli impianti di recupero e riutilizzo.

Per riciclare gli imballaggi metallici (acciaio e alluminio): usa esclusivamente i contenitori di colore giallo; sciacqua le vaschette degli alimenti ed elimina eventuali residui di cibo; accartoccia i fogli di alluminio in modo tale che non si disperdano; introduci nel contenitore le lattine marchiate AL; non abbandonare i rifiuti intorno ai contenitori.

PUOI INTRODURRE nel contenitore GIALLO: lattine per bevande e per olio; fogli di alluminio da cucina, involucri per cioccolato e coperchi degli yogurt; scatolette e barattoli in acciaio per alimenti (es. pelati, carne, tonno, legumi, cibo per animali); vaschette e contenitori in alluminio per la conservazione e il congelamento dei cibi; bombolette spray per deodoranti, lacche per capelli o panna montata; barattoli e scatole in acciaio per biscotti, cioccolatini, liquori; tubetti per conserve, creme e cosmetici; capsule, chiusure e tappi in metallo per bottiglie (es. olio, vino, liquori, bibite).

NON INTRODURRE nel contenitore GIALLO: contenitori per vernici, smalti, smacchiatori, solventi, acidi, colle e insetticidi

Non bisogna togliere le etichette, non bisogna lavare gli imballaggi. Per evitare cattivi odori basta sciacquarli velocemente e bisogna rimuovere i residui di cibo.