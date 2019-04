Due operai morti in cantiere sulla ferrovia, circolazione sospesa tra Milano, Tortona e Genova

Genova. Due operai di una ditta appaltatrice sono deceduti durante i lavori per la realizzazione di una recinzione nei pressi della fermata di Pieve Emanuele, fra Locate Triulzi e Villamaggiore, in Lombardia.

Per questo la circolazione lungo la linea Milano – Tortona è sospesa dalle 12.05 per permettere i rilievi dell’Autorità giudiziaria, in seguito a un incidente le cui cause sono in corso di accertamento.

Rete Ferroviaria Italiana esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari