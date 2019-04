Due borse di studio da 30 mila euro per perfezionarsi in commercio estero in Europa o negli Usa

Genova. Due borse di studio di 30 mila euro ciascuna, per consentire a chi non potrebbe permetterselo un corso di perfezionamento in “Commercio estero e internazionale” o corsi assimilati, negli Stati Uniti o in Europa, da svolgersi dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020.

Le mette a disposizione la Fondazione Aurelio L. Pareto, che si dedica a supportare i giovani che vogliono costruire il loro futuro nel commercio con l’estero.

Possono candidarsi al bando i laureati di Economia o di Giurisprudenza dell’Università di Genova, che abbiano svolto una tesi di laurea preferibilmente sul tema del commercio internazionale.

La scadenza del bando è mercoledì 15 maggio 2019. Il bando e il modello di domanda sono qui.