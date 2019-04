donafuturo ai bambini affetti da neuroblastoma, il 15 aprile al Celivo il giorno del dono

Genova. Lunedì 15 aprile alle 11.30, in una speciale tappa genovese, realizzata grazie all’ospitalità di CELIVO, si concluderà #DonoDay2018 con la consegna all’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS dei fondi raccolti con l’iniziativa #Donafuturo: la prima campagna di raccolta fondi nazionale dedicata al Giorno del Dono.

Il Giorno del Dono, istituito per legge nel 2015 e promosso dall’Istituto Italiano della Donazione – IID, si celebra annualmente in Italia il 4 ottobre e ha l’intento di dare visibilità al tema del dono e della donazione in tutte le sue forme. Scuole, Comuni, Associazioni, Imprese e cittadini insieme, sono invitati a partecipare, per costruire la mappa dell’Italia che dona, un Paese capace di reagire alle difficoltà mettendo al centro la bellezza e la cultura del Dono.

L’evento conclusivo di lunedì si aprirà con gli interventi del Presidente IID Stefano Tabò e del Presidente CELIVO Luca Cosso, cui seguiranno quelle del Segretario Generale IID Cinzia Di Stasio e del Direttore Territoriale Liguria di UBI Banca Riccardo Chiapello che racconteranno quanto è stato realizzato da IID e dai suoi partner in occasione di #Donafuturo 2018.

Accanto a loro al tavolo dei relatori: la Presidente dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Sara Costa, che illustrerà la mission e l’impegno associativo da oltre 20 anni di attività, l’importanza delle reti d’eccellenza e il valore della ricerca scientifica italiana e il Professor Arturo Sala, coordinatore del progetto di ricerca “Valutazione di molecole che inibiscono il MYCN network per lo sviluppo di nuovi farmaci per il Neuroblastoma” a cui saranno destinati i fondi della raccolta.

Il progetto di ricerca, in corso presso i laboratori dell’Istituto Ce-Si dell’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara, è stato attivato grazie alla collaborazione e al sostegno di Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, Università di Chieti/ Pescara e Brunel University di Londra.

L’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS è un ente senza scopo di lucro nato nel 1993 presso l’Istituto “G. Gaslini” di Genova per volontà di genitori e oncologi, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sul Neuroblastoma e, in seguito, sui Tumori Solidi Pediatrici. Oggi conta circa 120.00 sostenitori ed è attiva su tutto il territorio nazionale. Nei 26 anni di attività ha destinato oltre 21 milioni di Euro alla ricerca scientifica.