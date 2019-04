Genova. Sole e temperature in ripresa in Liguria per qust’ultima domenica di aprile. Lo confermano i meteorologi di Limet che prevedono per oggi al mattino cieli in prevalenza sereni, qualche cumulo nelle aree interne.

Nel pomeriggio aumento dell’instabilità nell’entroterra imperiese e nell’appennino di levante, con la possibilità di qualche breve episodio temporalesco. Nubi alte in transito da nord-ovest verso sud-est in serata, ma senza conseguenze.

Per quanto riguarda i venti saranno deboli/moderati da nord/nord-ovest al mattino, da ovest sull’estremo levante e in mare aperto. Ventilazione settentrionale in rinforzo tra il pomeriggio e la sera sul settore centro-occidentale.