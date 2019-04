Genova. Ecco la situazione meteo secondo i previsioni di Limet, il centro meteo ligure: depressione sulle Baleari veicola impulsi umidi sul Mediterraneo centro-occidentale; domenica con tempo incerto a tratti piovoso sulla Liguria.

Previsioni valide per: domenica 7 aprile 2019

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino transito di nuvolosità compatta, piogge moderate più probabili sul settore centrale; nel corso della giornata le nubi tenderanno a concentrarsi nelle zone interne, dove non si escludono piovaschi di breve durata; tempo variabile altrove con aperture più ampie sul ponente costiero.

Venti: ciclonico nella notte moderato con rinforzi sul Golfo di Genova al transito delle precipitazioni; in giornata circolazione più debole, generalmente da sud sul Mar Ligure.

Mari: tra molto e molto mosso al mattino; moto ondoso in lieve diminuzione nel corso del pomeriggio. Temperature: in aumento le minime sotto-costa; in calo le massime ovunque.

Previsioni valide per: lunedì 8 aprile 2019

Avvisi: venti forti da libeccio al largo

Cielo e Fenomeni: residui addensamenti, più consistenti nel levante interno; in giornata tempo soleggiato.

Venti: rinforzi da sud-ovest sul Mar Ligure, variabile o a regime di brezza sull’arco ligure. Mari: in prevalenza molto mosso. Temperature: in aumento, più sensibile nell’interno.

Tendenza per: martedì 9 aprile 2019

Cielo e Fenomeni: giornata nel complesso stabile e soleggiata, salvo addensamenti pomeridiani sull’Appennino orientale che potrebbero dar luogo a qualche piovasco; dalla sera tendenza ad aumento della nuvolosità.