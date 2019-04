Derubato e picchiato mentre aspetta di imbarcarsi in traghetto, la polizia locale arresta il rapinatore

Genova. Furto e botte in via di Francia, interviene la polizia locale di Genova. E’ successo nella notte dell’11 aprile. La pattuglia in transito lungo la via è stata richiamata dalla vittima, un quarantatreenne marocchino che, durante l’attesa di imbarco presso il terminal traghetti è stato percosso e derubato da un uomo che si è poi dato alla fuga.

Gettatosi all’inseguimento il cittadino marocchino ha richiamato l’attenzione della pattuglia della polizia locale che ha raggiunto e bloccato il fuggitivo. L’uomo è stato portato in questura e identificato come un quarantenne tunisino.

Aveva a carico un ordine di ricerca rilasciato dai Carabinieri di Cagliari per esecuzione di una misura restrittiva di undici mesi e ventinove giorni di reclusione. Dopo la denuncia scattata per il tentata rapina, l’uomo è stato portato nel carcere di Marassi per l’espiazione della pena.