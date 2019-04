Genova. È a terra la seconda porzione di trave impalcato della pila 5. Prosegue quindi lo smantellamento dell’impalcato residuo sulla parte ovest di quello che fu Ponte Morandi.

Le attività di taglio sono iniziate ieri alle 15 e 30, la trave del peso di 310 tonnellate, lunga 39 metri e larga 6 ha iniziato a calare alle 22 e 45 e ha toccato terra questa mattina all’una e 40.

di 4 Galleria fotografica Pila 5 seconda parte trave atterrata







Nelle prossime ore dovrebbero iniziare le operazioni per portare a terra anche l’ultimo terzo della trave. Nel frattempo, a terra, si sta lavorando per predisporre lo spostamento delle travi tampone che sono stati calati nelle scorse settimane, che saranno traslati nell’area ex Ferrometal per essere smantellati.

Ancora nessuna novità, invece, per quanto riguarda la riapertura di via Fillak, che doveva essere il regalo di Pasqua per la città, secondo il sindaco commissario, ma che ad oggi rimane ipotesi non immediata.