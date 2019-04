Decoro e ambiente, rimosse altre trenta carcasse di auto abbandonate

Genova. Non si fermano le operazioni di rimozione dei veicoli abbandonati lungo le strade cittadine. Sono 30 le carcasse rimosse nell’ultimo intervento di lunedì scorso.

Dalla Valbisagno sono stati rimossi 16 veicoli dalle vie Savelli, Pastonchi, Santa Tecla, San Fruttuoso, Berghini , Donghi, Pianderlino, corso Sardegna, Geirato, Burlando, passo Chiuso Rosata, lungobisagno Istria, via Piacenza).

In Valpolcevera sono 5 veicoli rimossi nelle vie Mansueto, Linneo, P.N. Cambiaso, Tofane, Fegino

e nove nel ponente dalle vie Calamandrei, Taggia, Ovada, D’Albertis, Partigiani Voltresi, Diano Marina.

Le operazioni riprenderanno lunedì prossimo, con interventi nei restanti municipi cittadini, dal centro est al centro ovest, medio ponente e levante.con la rimozione di una nuova trentina di veicoli.

Il recupero e smaltimento dei veicoli abbandonati è una attività in crescita per la Polizia Locale genovese, con segnalazioni in aumento. Nei primi tre mesi del 2018 l’ufficio relitti della Polizia Locale ha ricevuto dai cittadini 82 segnalazioni di veicoli abbandonati, mentre nello stesso periodo di quest’anno l’ufficio ha ricevuto 157 segnalazioni, con un significativo aumento di segnalazioni seguito alla conferenza stampa in cui sono stati presentati i risultati della precedente attività per lo smaltimento dei relitti, che consentirà di intervenire puntualmente e tempestivamente in tutti i quartieri della città