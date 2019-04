Davide Costa convocato per il raduno under 20 della Nazionale

Genova. Grande soddisfazione in casa CUS Genova Atletica. Davide Costa è stato infatti convocato per il raduno nazionale giovanile U20 di Grosseto, in programma dal 17 al 20 aprile.

Queste le sue parole sulla convocazione: «Questa convocazione mi ha preso alla sprovvista, perché non ci pensavo nemmeno e come al solito le belle esperienze arrivano quando non te lo aspetti. Come esperienza è la prima per me – spiega Costa – quindi non so molto e diciamo che non voglio nemmeno saperlo, perché penso ad andare lì con la voglia di divertirmi e magari arricchire il mio bagaglio tecnico. Spero di essere all’altezza di una nazionale e spero di migliorare tanto per arrivare con buone basi per farmi valere in gara».