Dal curriculum al contratto, il 19 aprile nel Municipio Ponente una giornata di orientamento al lavoro

Genova. Una giornata tutta dedicata all’orientamento al lavoro e aperta a tutti e a tutte per avere consigli utili su come scrivere un ottimo curriculum vitae, come gestire al meglio il proprio colloquio di lavoro e conoscere le varie tipologie di contratti. Ad organizzarla è il municipio Ponente il prossimo 19 aprile dalle 16 alle 18 nella sede del municipio in piazza Gaggero a Voltri.

Tutto è nato da una mozione presentata a gennaio dal consigliere di A Sinistra Filippo Bruzzone: “Sono molto contento – commenta Bruzzone, che ha coordinato l’organizzazione della giornata – perché dalla mozione di gennaio siamo già pronti ad aprile ad organizzare un evento molto pratico che credo non sia mai stato organizzato da altri municipi. E’ un evento sperimentale, speriamo vengano tanti ragazzi e si possa pensare in futuro a qualcosa di più strutturato”.

L’appuntamento del 19 aprile è suddiviso in tre filoni: da un lato sarà possibile avere consigli su come creare un curriculum efficace o correggere il proprio, dall’altro prove e consigli per sostenere il colloquio. Entrambi questi filoni saranno curati da due psicologi del lavoro dell’Università di Genova, Andrea Sbarbaro e Anna Zunino . Infine, grazie alla collaborazione di Danila Del Duca, membro della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro, ci sarà un momento formativo proprio sulle tipologie di contratto che possono essere proposte a un giovane.