Cus Genova Rugby, positiva esperienza al torneo Bassin Méditerranéen

Genova. Giovedì 4 aprile giornata di sfide internazionali per il Cus Genova Rugby. Due selezioni biancorosse, una maschile e una femminile, hanno partecipato al torneo internazionale Bassin Méditerranéen di rugby sevens universitario, in scena allo Stade des Arboras di Nizza.

Accompagnate da Paolo Ricchebono, Andrea Cosmelli e Michele Casella, le due squadre hanno ben figurato in questa competizione. Due vittorie su quattro per la maschile e una vittoria su quattro per la femminile, con tanto di serata di gala al termine della giornata di sport. Soddisfazione doppia per Alessio Cosmelli, premiato come miglior giocatore del torneo. Una bella giornata di sport universitario ed internazionale in terra nizzarda.

Venerdì 5 aprile, invece, serata internazionale allo stadio Carlini. Trasferta a Genova per i Barcellona Rugby Taurons, compagine spagnola in tournée che ha affrontato due sfide, una femminile alle 19,30 e una maschile alle 21.

La partita femminile ha visto gli spagnoli impegnati contro le atlete biancorosse, mentre il match maschile ha visto in campo una squadra mista di Cavalieri di San Giorgio e Cus Genova Rugby.