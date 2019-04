Corso Europa, i monitoraggi dei viadotti restano solo visivi. A breve l’appalto per rifare il Don Acciai

Genova. Quali viadotti e cavalcavia di competenza comunale, in particolare quelli che intersecano corso Europa, sono stati monitorati? E con quali esiti? A chiedere chiarimenti, nel corso della seduta di oggi del consiglio comunale di Genova, la consigliera della Lega Maria Rosa Rossetti. Tursi aveva annunciato una campagna di monitoraggio speciale dopo il crollo di ponte Morandi.

L’assessore ai Lavori pubblici Paolo Fanghella ha però chiarito che, al momento, non sono previsti monitoraggi importanti, con sensori o altre tecniche avanzate, per queste strutture che non presentano, almeno visivamente, la necessità di interventi immediati.

Fanghella ricorda che altre valutazioni su altri viadotti, invece, hanno fatto scattare l’iter per interventi nel giro di poco tempo. “A breve partirà l’appalto per sostituire le due pile centrali con una sola pila e l’impalcato del ponte Don Acciai, al Lagaccio, un’opera importante e attesa”. L’altra priorità definita è il cavalcavia che porta all’ospedale di Voltri. Il Comune ha anticipato per la messa in sicurezza 1,2 milioni.