Genova. Nell’ambito dei lavori relativi alla realizzazione delle «Sistemazioni esterne alla strada urbana di scorrimento – ovvero il giardino lineare» di Genova Cornigliano, Sviluppo Genova, con l’Appaltatore HW Style e con Società per Cornigliano, ha organizzato un incontro didattico cui parteciperanno tre classi della scuola Ferrero di Cornigliano. La data concordata con l’Istituto Comprensivo di Cornigliano, compatibile con le esigenze e l’avanzamento del cantiere nonché con le esigenze didattiche, è fissata per venerdì 24 maggio alle 8.30.

«Riteniamo che l’incontro sia un’ottima occasione per iniziare a far conoscere il giardino lineare al quartiere, in anteprima rispetto all’inaugurazione che sarà fatta al termine dei lavori – fanno sapere da Sviluppo Genova». I bambini delle classi impegnati nella mattinata didattica avranno l’occasione di visitare una porzione del nuovo parco, contribuendo alla sua realizzazione attraverso la piantumazione di arbusti, la sistemazione del terreno e la semina del prato.

L’intervento del Giardino lineare prevede l’allestimento di un’ampia area verde suddivisa in diverse zone omogenee: il giardino dei deserti, le erbe delle praterie, i fiori del nuovo mondo, colori e profumi mediterranei, l’oliveto ligure, il giardino esotico. Una successione di ambienti, differenti tra loro e identificabili da caratteri vegetali variabili.

«L’obiettivo – spiegano a Sviluppo Genova – è quello di consentire al visitatore/fruitore di percepire diversità ambientale lungo il percorso lineare restituendo al visitatore continue occasioni di novità e stupore».