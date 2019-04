Controlli nella movida, la polizia locale arresta spacciatore

Genova. Questa notte Gli agenti della Polizia Locale impegnati in una operazione di controllo sul rispetto delle ordinanze, che si è concluso con l’accertamento di 14 irregolarità nel consumo e vendita di bevande alcoliche, hanno arrestato un uomo per spaccio e denunciati altri due per possesso di sostanze stupefacenti.

Durante il controllo nel centro storico gli agenti della Polizia Locale hanno prima notato un ventiduenne italiano, che consumava sostanza stupefacente nella zona di Sant’Agostino. il giovane, avvicinato dagli agenti ha ammesso il consumo ed è stato denunciato per il possesso della sostanza.

Poco dopo è stato arrestato uno spacciatore trovato ad offrire sostanza stupefacente in via San Donato. L’uomo, che era assieme ad altre due persone, è stato notato dagli agenti mentre offriva sostanze ai passanti. I tre hanno provato a fuggire ma sono stati inseguiti e fermati.

“La prevenzione e repressione dell’abuso delle sostanze alcoliche e dell’uso degli stupefacenti – spiega l’Assessore Stefano Garassino – è una priorità chiara di questa amministrazione, che passa sia per l’impegno nelle scuole, con la campagna di prevenzione, sia per azioni operative sul territorio. La “questione movida” è alla nostra attenzione e a quella del Comando. Il rispetto delle regole e delle leggi è fondamentale per la vivibilità della nostra città”.