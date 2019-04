Controlli, ecco le postazioni autovelox della settimana. La comunicazione della Polizia Locale

Genova. Anche questa settimana i controlli della Polizia Locale saranno nelle strade del capoluogo genovese con le postazioni dotate di autovelox.

Sul sito della Municipale sono presenti gli appostamenti dei prossimi giorni, che vi riportiamo:

23/04/2019 19.00/02.00 VIA SIFFREDI

23/04/2019 13,00/20,00 CORSO EUROPA

24/04/2019 19.00/02.00 VIA GUIDO ROSSA

25/04/2019 19.00/02.00 GALLERIA COLOMBO

26/04/2019 19.00/02.00 LUNGOBISAGNO ISTRIA/DALMAZIA

27/04/2019 19.00/02.00 VIA GUIDO ROSSA

28/04/2019 19.00/02.00 CORSO EUROPA

Nel comunicato viene precisato che “il presente elenco non è da ritenersi esaustivo. Sono possibili ulteriori postazioni mobili, che verranno debitamente segnalate con cartelli in loco e con indicazioni sui pannelli luminosi presenti in città”. Buon viaggio e prudenza.