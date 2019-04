Concorso Canoro di Arenzano: \"Via Pisana 99\" è il videoclip del vincitore 2018 Gianmatteo Nasca

Genova. Torna il Concorso Canoro “Un mare di stelle” 2019, ospitato dal Comune di Arenzano (GE) e organizzato da ACM Associazione Cultura e Musica. Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile compilare il modulo dal sito www.concorsocanoro.com. Quest’anno le audizioni si svolgeranno il 5 e 12 di maggio; termine ultimo per le iscrizioni è il 10 maggio 2019. Le finali si terranno al Parco Figoli di Arenzano il 19 e 20 luglio mentre il 21 i vincitori delle due sezioni in gara – ‘Inediti’ e ‘Interpreti’ – si esibiranno all’apertura del concerto di Emanuele Dabbono, cantautore nonchè autore degli ultimi successi di Tiziano Ferro.

Lo scorso anno, la prima serata dedicata agli “Inediti” è stata vinta dal toscano Gianmatteo Nasca, di Poggibonsi (SI), con un brano da lui scritto dal titolo “Via Pisana 99”. Il premio vinto da Nasca è stata la produzione del brano offerta dall’associazione ACM e la realizzazione del videoclip negli studi dell’etichetta OrangeHomeRecords di Raffaele Abbate, a cura di Two Minutes Movie, regia e riprese di Serena Merega, post produzione di Daniele Abate. Il brano è stato arrangiato dal Maestro Alessandro Sartini; a dirigere l’orchestra, il Maestro Maurizio Bogliolo.

“Via Pisana 99” è un it-pop dal sapore malinconico, con una bella apertura nel ritornello, con chitarre decise e violini frenetici, immagini impresse nei ricordi di Nasca, di quando in Via Pisana 99 prendeva la chitarra del nonno per suonare una canzone. Momenti leggeri “fra lucciole e zanzare”, di spensieratezza, che man mano lasciano il posto alla vita adulta, al lavoro, a “pagare l’affitto”…

Qui il video: https://www.youtube.com/watch?v=0WUsrNJddw8&feature=youtu.be

Il Premio, giunto alla sua 15° edizione, rappresenta un’occasione unica per tutti gli artisti emergenti che possono presentare un brano originale o eseguire una cover con l’importante apporto di un’Orchestra di trenta elementi dal vivo.