Concomitanza Mezza di Genova e derby: la manifestazione podistica del 14 aprile anticipa di mezz’ora

Genova. Nuovo orario e nuovo percorso per la mezza di Genova, la manifestazione podistica più amata dai runners genovesi e non sono visto che ogni anno richiama (grazie anche ai corollari della Corri Genova di 13 chilometri e della Family run) diverse migliaia di iscritti e che quest’anno partirà domenica 14 aprile.

Per venire incontro alle esigenze di viabilità, ancora compromessa dopo il crollo del ponte Morandi, è stato lievemente modificato il percorso della mezza: rispetto al vecchio percorso si passerà in via Diaz con alla destra le caravelle di Colombo e alla sinistra l’arco di trionfo di Piazza della Vittoria e a Sampierdarena anziché fare lungomare Canepa si correrà dentro al porto costeggiando la Lanterna in un percorso ancora più spettacolare.

Inoltre, per evitare sovrapposizioni visto che il derby Sampdoria Genoa, dopo le polemiche dello spostamento al lunedì sera è stato riportato alle 15 di domenica 14 aprile viene anticipato l’orario di partenza: La Mezza di Genova (21,097 Km) partirà alle 9 con un tempo

La Corri Genova (13 km) alle 9,15 e la Family Run (di soli 3,5 Km) partirà 10.

Per informazioni e iscrizioni alle gare che l’anno scorso hanno fatto correre complessivamente 10 mila persone tra atleti, semplici amatori e famiglie, la pagina è la seguente: https://www.lamezzadigenova.it/