Concerto di Vasco Rossi a Cagliari, aperte le prenotazioni per il viaggio sul traghetto da Genova

Genova. Il sito si chiama https://concertocagliarignv.it/ e raccoglierà le prenotazioni per il viaggio Genova-Cagliari della nave di Vasco Rossi in vista delle due date di concerti previsti a Cagliari per il 18 e il 19 giugno.

Per chi parte da Genova ci sarà la possibilità di scegliere la formula solo andata o andata e ritorno, chi invece sarà già a Cagliari potrà prenotare solo il ritorno, con la possibilità di pernottare a bordo dopo il concerto.

I pasti e i veicoli sono opzionali al momento della prenotazione e comportano un sovraprezzo.

La durata del viaggio Genova-Cagliari sarà di circa 18 ore, mentre il ritorno sarà più lungo: 24 ore con scalo a Porto Torres, senza possibilità di scendere.