Con l’asta delle Stelle, Quagliarella in gol per la Gigi Ghirotti onlus

Settimana di grande entusiasmo in casa Sampdoria. La vittoria nel derby numero 118 riaccende i sogni di qualificazione alla prossima Europa League. Per i sostenitori blucerchiati, con l’asta di Stelle nello Sport realizzata con il patrocinio di Coni e Ussi e in collaborazione con CharityStars, c’è la possibilità di aggiudicarsi la maglia ufficiale autografata del bomber Fabio Quagliarella, autore del raddoppio per il definito 2-0 contro il Genova e capocannoniere della Serie A. “Quaglia”, nuovamente alla Sampdoria dal gennaio 2016, si sta togliendo numerose soddisfazioni: dal record di partite consecutive concluse con un gol all’attivo al primato di goleador “meno giovane” (ma solo per carta di identità!) della Nazionale dopo la doppietta su rigore contro il Liechtenstein.

Questa settimana il centravanti campano avrà la possibilità di andare in gol per la Gigi Ghirotti onlus del professor Henriquet. Con Fabio, tra i protagonisti della positiva stagione della Sampdoria c’è anche Joachim Andersen, difensore danese che in coppia con Colley è reduce da un derby giocato con grande sicurezza e personalità. Sono qualità che stanno accompagnando un anno di crescita, anche grazie alle direttive di Giampaolo. All’asta anche 2 walk about con hospitality per Sampdoria-Empoli del prossimo 12 maggio.