Comune di Genova, al via la call per mappatura servizi e prodotti turistici

Genova. E’ scaricabile da oggi sul sito del Comune di Genova il bando per la mappatura dei servizi e prodotti turistici presenti in città. L’idea è dell’assessorato al Turismo, Commercio ed Artigianato, in collaborazione con la Camera di Commercio, e ha lo scopo di creare una “vetrina virtuale” a disposizione di chi offre servizi turistici.

Un’occasione per esporre e rendere disponibili on line prodotti e servizi locali che meglio si associano alla valorizzazione del territorio, alle sue attività economiche e produttive e alle principali vocazioni turistiche della città.

I soggetti interessati devono far pervenire le loro candidature, entro il 20 maggio, all’indirizzo https://smart.comune.genova.it/form/individuazione-di-prodotti-e-servizi-turistici-della-citt%C3%A0-di-genova

Le domande saranno esaminate dall’Amministrazione sulla base di criteri condivisi con Camera di Commercio e Associazioni Rappresentative di Categoria.

Prodotti e servizi turistici verranno valutati in relazione a standard di qualità e affidabilità con particolare riferimento a prodotti /servizi correlati alla valorizzazione del territorio, alle sue attività economiche e produttive e alle tipicità dello stesso, alle principali vocazioni turistiche della città. Come ad esempio: Rolli, Centro Storico, Botteghe storiche, Ville e Forti, mare, porto ed enogastronomia.

Una volta selezionati, prodotti e servizi turistici entreranno a far parte di uno “store on line” del Comune di Genova, in continuo aggiornamento, nel quale i potenziali visitatori di tutto il mondo potranno consultare in modo agevole e immediato l’intera offerta turistica della Città.

Il bando si inserisce tra le iniziative dell’Assessorato al Turismo volte a dare da un lato visibilità alle molte realtà operanti nel settore e dall’altro metterle a sistema e a fattor comune, soprattutto per quelle che operano nelle delegazioni e assumono ancor più un ruolo di sostegno fondamentale al “sistema turismo”. L’ invito è quindi quello di una forte partecipazione a tutti gli attori turistici della nostra città.