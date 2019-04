Cisl e Fnp inaugurano due nuove sedi a Sestri Ponente e Recco

Genova. Oggi la Cisl Liguria, la Cisl Genova Area Metropolitana e la Fnp, la federazione dei pensionati ligure e genovese, hanno inaugurato due nuove sedi: la prima a Sestri Ponente in via Caterina Rossi 10r, l’altra a Recco in via Massone 11/13, a pochi passi dal centro della cittadina rivierasca.

Gli uffici della sede del ponente genovese, molti dei quali già in attività da alcuni mesi, sono stati ampliati, implementati nei servizi e nel personale, e da oggi lavorano a pieno regime. Entrambe le sedi mettono a disposizione dei lavoratori e dei pensionati i propri servizi in ambito fiscale, di assistenza sociale, consulenza legale e di supporto per gli immigrati. Sia quella di Sestri Ponente che quella di Recco contano infatti, oltre le leghe dei pensionati, numerosi sportelli del Caf (centro di assistenza fiscale), del patronato Inas, ufficio legale e vertenze, Anolf (servizio immigrati). Due importanti nuovi presidi, due centri servizi strategici attraverso il quali la Cisl intende implementare l’assistenza sul territorio, per tutelare a 360 gradi iscritti e i lavoratori.

Negli uffici di Sestri e Recco saranno presenti, insieme alla rappresentanza locale sindacale della Fnp, i servizi fiscali (modello 730 – Unico, Imu, Isee, Iseu, Red, successioni, colf e badanti), di assistenza sociale (conteggi pensionistici, reversibilità, infortuni, malattie professionali, invalidità civile, disoccupazione, ammortizzatori sociali, maternità e dichiarazione infortuni), più alcune categorie professionali tra cui commercio, turismo, scuola e metalmeccanici.