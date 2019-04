“Ci si libera tutti in sieme”, Maurizio Landini e Cecilia Strada a Campo Ligure per ricordare Don Gallo

Genova. Incontro e dibattito di avvicinamento al il 25 aprile ricordando, dove riposa, Don Andrea Gallo e Dino Gallo: “Nessuno si libera da solo, Nessuno libera un altro, Ci si libera tutti insieme”

Questo il programma dell’evento organizzato dalla Comunità di San Benedetto al Porto, che vuole mettere al centro dell’attenzione “il Lavoro per la dignità della persona, per l’integrazione, per il diritto fondamentale su cui si basa la costituzione in tutti i suoi primi articoli, per una vita dignitosa per tutt*”.

Dopo il saluto del sindaco di Campo Ligure, Andrea Pastorino, gli interventi di Massimo Bisca, presidente di Anpi Genova, Waldermaro Flick, avvocato, Maurizio Landini, segretario generale di Cgil, Cecilia Strada ex presidente di Emergency e Stefano Kovac, presidente di Arci Genova. Modererà l’incontro Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice genovese.

L’evento si terra martedì 16 aprile alle ore 20,45 presso la sala polivalente di via del convento 8, a Campo Ligure, facilmente raggiungibile con l’autostrada A21, uscita Masone.