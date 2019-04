Chiavari, tra lunedì e martedì collaudati tutti i ponti sul Rupinaro. Dettagli delle chiusure

Chiavari. Nelle giornate di Lunedì 15 e Martedì 16 Aprile è previsto il collaudo di tutti i ponti sul Rupinaro: nello specifico, gli ingegneri della Patscheider & Partner Srl provvederanno ad effettuare le prove di carico statico per l’accertamento dello stato di conservazione dei ponti in Via Descalzi, Via San Pier di Canne, Corso Genova, Corso Italia, Via Santa Chiara e la passerella pedonale di Via San Pier di Canne (Corso Valparaiso e Viale Tappani già collaudati nel 2018).

Obiettivo redigere un report del patrimonio totale del Comune di Chiavari, e, quindi, realizzare un’analisi dettagliata dello stato dell’arte di tutte le infrastrutture, permettendo agli uffici preposti la programmazione di specifici interventi.

Il programma dei collaudi, che comporta la CHIUSURA TEMPORANEA dei ponti in oggetto, si articola come segue:

15.04.2019 Ponte Corso Italia dalle ore 8:30 fino al termine delle prove di carico

15.04.2019 Ponte Corso Genova dalle ore 10:30 fino al termine delle prove di carico

15.04.2019 Ponte Via Descalzi (Lavatoi) dalle ore 14 fino al termine delle prove di carico

16.04.2019 Ponte Via Santa Chiara (ponte inglese) dalle ore 14 fino al termine delle prove di carico

16.04.2019 Ponte Via San Pier di Canne (sotto autostrada) dalle ore 21:00 fino al termine dei lavori previsti per la notte di 17.04.2019

Per maggiori dettagli legati alla viabilità e alla chiusura delle strade ( è interdetta la circolazione, vietata la sosta a tutte le categorie di veicoli nelle immediate vicinanze e in corrispondenza dei ponti), in allegato l’ordinanza n.21 della Polizia Municipale.