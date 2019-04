Chiavari, dal 15 aprile isole ecologiche presidiate in Via Doria e Vico del Bastione

Chiavari. Novità per la raccolta differenziata a Chiavari. A seguito dell’installazione delle isole ecologiche automatizzate in Via Marana, Piazza Verdi, Largo Pessagno e Via Marsala, sono state eliminate nel centro storico le vecchie postazioni di raccolta rifiuti presidiate dagli operatori.

Da lunedì 15 Aprile, dalle ore 6 alle 11, tutti i giorni esclusa la domenica, in Via A. Doria e in Vico del Bastione saranno operative due isole ecologiche presidiate, in cui sarà possibile conferire tutti i materiali (plastica, indifferenziato, umido, secco, carta e vetro): il personale Maris sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni relative alle modalità di conferimento e al corretto utilizzo delle isole automatizzate già presenti in città.

«Il nostro obiettivo è quello di incrementare il numero di isole ecologiche automatizzate all’interno del centro storico cittadino. Le nuove isole presidiate di Via A. Doria e di Vico del Bastione sono funzionali al passaggio, che avverrà a breve, verso quelle automatizzate, ma solo dopo l’assegnazione del nuovo appalto per la gestione dei rifiuti cittadini. Nel mentre, continua la campagna informativa sulle modalità di utilizzo delle stazioni automatizzate e sul corretto conferimento dei rifiuti: ricordiamo agli esercenti commerciali che il cartone e la carta devono essere esposti di fronte al negozio, appositamente piegati e appiattiti, ogni giorno, dalle 12 alle 12.30, per consentirne il ritiro. Previste anche sanzioni dai 50 ai 500 euro» dichiara l’Assessore all’Ambiente, Massimiliano Bisso.