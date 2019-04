Chiavari, aggiudicati i lavori per spostamento sede Guardia di Finanza. Intervento per 97 mila euro

Chiavari. La Guardia di Finanza di Chiavari traslocherà nei locali posti al sesto e settimo piano del nuovo Palazzo di Giustizia, in via Trieste incrocio corso De Michiel. Nuovi uffici, camerate e una sala riunioni prenderanno il posto dei locali di via Zara.

L’amministrazione comunale ha previsto diversi interventi di straordinaria manutenzione per gli adeguamenti necessari alla collocazione della sede della Compagnia di Chiavari della Guardia di Finanza.

Al termine dell’espletata procedura negoziata per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, si è affidato l’intervento alla ditta 3C Tecnologie S.r.l., con sede a Roma, per un importo di 97.742,70 euro iva esclusa, con un ribasso del 22,478%.