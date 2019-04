Champions League itinerante: a Firenze l’ultima tappa

Recco. La Champions League itinerante della Pro Recco prosegue a Firenze: nella piscina Nannini di Bellariva si giocherà la partita tra i campioni d’Italia e i serbi della Stella Rossa di Belgrado. Appuntamento mercoledì 15 maggio alle ore 19; l’evento vede la collaborazione per la prima volta di due squadre militanti in A1, la Pro Recco e la Rari Nantes Florentia: il presidente del sodalizio gigliato e vice presidente Fin, Andrea Pieri, ha sposato con entusiasmo l’idea del numero uno biancoceleste, Maurizio Felugo, di portare una tappa della Champions League itinerante nel capoluogo toscano.

“Dopo Novara, Bologna e Torino, eccoci in un’altra grande piazza, una città innamorata della pallanuoto nella quale respiriamo ogni volta un’atmosfera di affetto e ammirazione verso i nostri campioni e colori – commenta Felugo -. Sarà la nostra ultima gara europea prima della final eight di Hannover e ci aspettiamo una serata speciale che ci dia la spinta in vista degli appuntamenti decisivi della stagione. Ringrazio la Rari Nantes Florentia che dimostra attaccamento al nostro sport e lavora costantemente, con lungimiranza, per la sua promozione; collaborare per regalare una giornata di grande pallanuoto a tutti gli appassionati, in particolare ai più giovani, è il miglior esempio che si possa inviare al nostro mondo: solo con l’unione può arrivare la vittoria”.

“Con Andrea Razzi, direttore dell’impianto, sono bastati un paio di minuti per trovare l’intesa – aggiunge Arnaldo Deserti, direttore sportivo della Pro Recco -. Ha subito compreso l’importanza di questo evento per Firenze e il movimento pallanuotistico: ringrazio lui e tutta la Rari Nantes Florentia per averci aperto le porte di casa”.

“Da presidente della Rari e vicepresidente della Fin sono doppiamente orgoglioso di ospitare a Firenze una partita della più importante manifestazione per club – afferma Andrea Pieri -. Il modello della Pro Recco sia in termini sportivi che di progettazione è un esempio per tutti noi. Pertanto, mi auguro che presto anche la nostra società possa tornare a essere protagonista nei trofei di un certo spessore”.