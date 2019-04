Centro storico, strappano collanina ad un coetaneo. Arrestato sedicenne

Genova. La Polizia di Stato di Genova, coordinata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, nella giornata di sabato 27 aprile ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 16enne di origine albanese.

L’arresto è arrivato a seguito di indagini svolte dal Commissariato Cornigliano in relazione ad una rapina commessa in Piazza De Ferrari nella tarda serata del 24 marzo scorso ai danni di un giovane di diciotto anni, che era stato percosso da due ragazzi per strappargli una collanina in oro.

La vittima, dopo aver raccontato il fatto ad una volante intervenuta sul posto e fornito una descrizione dettagliata dei due soggetti che lo avevano aggredito, era stato medicato al pronto soccorso per le ferite riportate, con una prognosi di otto giorni.

Il giorno successivo, una pattuglia del Commissariato Cornigliano ha identificato nella zona di Rivarolo un giovane, che sembrava corrispondere alla descrizione diramata, rivelatosi in seguito essere uno dei due aggressori.

Nel corso delle indagini sono stati raccolti gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico di entrambi i minorenni, nei confronti due uno dei quali, in ragione dei molteplici precedenti penali specifici, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare più afflittiva.

Il minorenne è stato rintracciato nella sua abitazione intorno alle ore 11.00 di sabato mattina dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Cornigliano e successivamente accompagnato presso il carcere minorile di Torino.