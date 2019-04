Centro storico, lo massacra di botte dopo un commento alla ragazza. Arrestato dalla polizia

Genova. Un commento di troppo, forse pesante, che ha fatto scattare la violenza cieca delle vendetta e un nubifragio di colpi.

E’ successo questa notte in via Giustiniani, dove un ragazzo, complice il troppo alcool consumato, ha risposto in maniera violenta a qualche parola di troppo, massacrando di botte il responsabile dell’epiteto.

La polizia locale è intervenuta dopo una segnalazione, trovando l’uomo riverso nel suo sangue con il volto completamente spaccato. La prognosi è di 30 giorni, e potrebbe rischiare di perdere un occhio.

L’aggressore, un ragazzo poco più che ventenne, è stato rintracciato poco distante, mentre stava continuando “a fare serata”, ed fermato dalla polizia.