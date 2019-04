Centri di educazione ambientale, Regione stanzia 182 mila euro

Genova. Centottantadue mila euro ai Centri di educazione ambientale della Liguria per sviluppare attività di promozione territoriale sui temi della sostenibilità, sono stati stanziati oggi dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente.

L’obiettivo è quello di attivare i Cea per la realizzazione su tutto il territorio regionale, suddiviso in 12 ambiti, di attività di informazione, animazione territoriale e progettazione partecipata a livello locale a supporto della costruzione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Le risorse saranno destinate a Comuni ed Enti parco titolari dei Cea, presenti su tutto il territorio per attività che coinvolgeranno la società civile e le istituzioni locali.

Entro il 31 maggio i Cea dovranno presentare proposte e progetti per ottenere il finanziamento regionale. Le attività partiranno già nei primi giorni di giugno.

“Con questa delibera – spiega l’assessore all’Ambiente – riparte il sistema regionale di educazione ambientale che attraverso i Cea potrà promuovere sul territorio azioni di sviluppo sostenibile volte al miglioramento della qualità della vita”.