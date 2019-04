Capitani Coraggiosi si aggiudica il Trofeo Lions Club Chiavari Castello

Chiavari è tornata ad ospitare il “Trofeo Lions Club Chiavari Castello” per il dodicesimo anno, affiancando come sempre sport e solidarietà. L’evento velico infatti aveva lo scopo di sostenere il reparto di Neurologia dell’Ospedale di Lavagna diretto dal dott. Nicola Renato Pizio, tramite l’acquisto di una nuova apparecchiatura multiparametrica portatile per il reparto.

Venticinque le imbarcazioni partecipanti divise nelle classi ORC, Crociera e J80. Per tutti un percorso a triangolo nel bel Golfo del Tigullio in una giornata che ha visto il mare poco mosso. Vincitore assoluto è stato Capitani Coraggiosi di Federico Felcini e Guido Santoro del locale Yatch Club, davanti a Bel Revello di Sergio Bruzzo e al sestrini Blue di Claudia Guarisco.

Nell’Orc 3-4-5 invece la vittoria unisce mare ed entroterra con Spirit of Nerina del Lions Club di Bosco Marengo (AL) insieme al Club Nautico Varazze. Seconda e terza piazza per altri due sestrini: Aia de Mà di Luca Olivari dello Yatch Club Sestri Levante e Aria di Burrasca di Franco Salmoiraghi dell’Lni.

Nella Crociera podio eterogeneo con Blue Sky dell’Lni di Milano che si impone grazie ad Alessandra Speranza su Jonathan Livingston di Giorgio Diana del Cn Lavagnae e Catherine di Massimo Bonfante dell’Lni Sestri Levante. A dispetto del nome “pesante” Hippopotamtam vince nella J80 con i colori dello Yatch Club Chiavari con Andrea Taglioretti.