Caperanese, Nicola Portoricco: “La Coppa Liguria è meritatamente nostra”

Genova. La Caperanese vince (3-1), sul campo neutro del “San Carlo” Genova-Voltri, la finalissima di Coppa Liguria, riservata alle squadre partecipanti al campionato di Prima Categoria.

Il direttore sportivo Nicola Portoricco, si presenta davanti ai microfoni di Ge 24, visibilmente euforico per aver messo le mani sull’agognata Coppa.

“Il nostro è un successo più che meritato – esordisce Portoricco – rimasti in dieci , dopo appena undici minuti, a causa dell’espulsione di Rolandelli, non abbiamo perso la testa, restando quadrati e compatti, il resto lo ha fatto la qualità delle nostre giocate e la determinazione di portare a casa un successo storico per la nostra società”.

“Il cammino per arrivare a vincere la finale è stato lungo e pieno di difficoltà, ma noi abbiamo sempre creduto di potercela fare – conclude il direttore sportivo – ora, passata la festa, dovremo pensare, in queste due ultime giornate di campionato, a piazzarci il meglio possibile in classifica e presentarci all’appuntamento con i play off affamati e desiderosi di compiere un’altra impresa… ringrazio mister Muzio e tutti i giocatori per averci regalato una pagina sportiva , che non dimenticheremo tanto facilmente”.