Cantieri e viabilità, Val Bisagno bloccata dal traffico su entrambe le sponde

Genova. Ancora una giornata di ordinario caos e rassegnazione per gli automobilisti della Val Bisagno: code a tratti e circolazione a passo d’uomo, grazie al mix pioggia e cantieri.

In redazione sono arrivate diverse segnalazioni: il cantiere del Bisagnetto, che restringe la carreggiata lato sinistro del torrente (Lungobisagno Dalmazia) insieme alle nuove transenne che coprono le parti di asfalto sprofondato nei giorni scorsi, creano un tappo con lunghe code in entrambi i sensi.

Per aggirare questo blocco, in moltissimi si sono riversati in via Piacenza, bloccando anche quella, essendo a corsia unica per senso di marcia.